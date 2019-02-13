В Орловской области жителям деревень, где ещё не организован вывоз ТКО, пока не нужно оплачивать квитанции

Об этом сообщил региональный оператор по вывозу ТКО — УК «Зелёная роща».

Как пояснили в компании, на «горячую линию» поступают многочисленные сообщения жителей деревень и сёл. В их населённых пунктах ещё не организован сбор и вывоз мусора, однако квитанции за оказание соответствующих услуг за январь сформированы и разосланы.

Официальный перечень таких деревень и сёл опубликован на сайте УК. Если вы проживаете в таком населённом пункте, то можете не оплачивать квитанцию, пока в нём не будет организован сбор и вывоз ТКО. Официально скорректировать данные квитанции можно в одном из офисов «Орловского энергосбыта».