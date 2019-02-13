Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.02.2019 Среда 23:44
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области жителям деревень, где ещё не организован вывоз ТКО, пока не нужно оплачивать квитанции

В Орловской области жителям деревень, где ещё не организован вывоз ТКО, пока не нужно оплачивать квитанции

Версия для печати

13.02.2019

Об этом сообщил региональный оператор по вывозу ТКО — УК «Зелёная роща».

Как пояснили в компании, на «горячую линию» поступают многочисленные сообщения жителей деревень и сёл. В их населённых пунктах ещё не организован сбор и вывоз мусора, однако квитанции за оказание соответствующих услуг за январь сформированы и разосланы.

Официальный перечень таких деревень и сёл опубликован на сайте УК. Если вы проживаете в таком населённом пункте, то можете не оплачивать квитанцию, пока в нём не будет организован сбор и вывоз ТКО. Официально скорректировать данные квитанции можно в одном из офисов «Орловского энергосбыта».

Теги:ОрёлОрловская областьсбор ТКОмусорная реформамусорЗелёная Роща

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52821

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.02.2019

Жители Орловской области оценили уровень коррупции в регионе

13.02.2019

Завтра гостем телеканала «Первый областной» станет глава регионального оператора по обращению с ТКО

13.02.2019

В этом году в Орловской области проведут кадастровую оценку недвижимости и земли

13.02.2019

В Орловской области выберут «Детский сад года»

1
13.02.2019

ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП с погибшим на трассе «Орёл-Тамбов»

5
$ USD65.6783(-0.04)14.02
€ EUR74.3872(+0.24)14.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online