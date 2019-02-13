В Орловской области жителям деревень, где ещё не организован вывоз ТКО, пока не нужно оплачивать квитанции
13.02.2019
Об этом сообщил региональный оператор по вывозу ТКО — УК «Зелёная роща».
Как пояснили в компании, на «горячую линию» поступают многочисленные сообщения жителей деревень и сёл. В их населённых пунктах ещё не организован сбор и вывоз мусора, однако квитанции за оказание соответствующих услуг за январь сформированы и разосланы.
Официальный перечень таких деревень и сёл опубликован на сайте УК. Если вы проживаете в таком населённом пункте, то можете не оплачивать квитанцию, пока в нём не будет организован сбор и вывоз ТКО. Официально скорректировать данные квитанции можно в одном из офисов «Орловского энергосбыта».
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