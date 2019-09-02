В Орловской области женщины доминируют над мужчинами

Любопытную информацию опубликовал Орёлстат (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики).

Как выяснилось, в Орловской области количество женщин превышает количество мужчин на 10%. На 1 января текущего года общее число жителей региона составляло 739 тысяч 467 человек, из них — 333 тысячи 720 мужчин и 405 тысяч 747 женщин. Соотношение «сильного» и «прекрасного» полов составляет 45% к 55% соответственно.

Ещё более интересная картина складывается с продолжительностью жизни. Этот показатель на Орловщине составляет 65,81 года у мужчин и 77,01 у женщин. При этом в регионе рождается больше мальчиков, чем девочек. Однако далеко не все мужчины дотягивают хотя бы до пенсионного возраста, в то время как женщины оказываются более «живучими».