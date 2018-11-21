В Орловской области женщина, управляя легковушкой, опрокинула машину в кювет

ДТП произошло в Краснозоренском районе у села Орево накануне в 10 часов 26 минут. Орловчанка не справилась с управлением.

Несмотря на сложную ситуацию, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

По факту аварии проводится проверка ГИБДД.