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Орел21.11.2018 Среда 12:05
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  3. В Орловской области женщина, управляя легковушкой, опрокинула машину в кювет

В Орловской области женщина, управляя легковушкой, опрокинула машину в кювет

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21.11.2018

ДТП произошло в Краснозоренском районе у села Орево накануне в 10 часов 26 минут. Орловчанка не справилась с управлением.

Несмотря на сложную ситуацию, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

По факту аварии проводится проверка ГИБДД.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПГИБДДМЧС

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