В Орловской области женщина, управляя легковушкой, опрокинула машину в кювет
21.11.2018
ДТП произошло в Краснозоренском районе у села Орево накануне в 10 часов 26 минут. Орловчанка не справилась с управлением.
Несмотря на сложную ситуацию, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
По факту аварии проводится проверка ГИБДД.
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