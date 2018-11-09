В Орловской области женщина торговала алкоголем, опасным для жизни

Суд Ливенского района признал местную жительницу виновной в сбыте спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья. Об этом сообщает «Орёлград».

В июле этого года орловчанка приобрела у неустановленного лица 10 стеклянных бутылок ёмкостью по полтора литра. За каждую было заплачено всего по 75 рублей. Тем не менее, на этикетках, наклеенных на бутылки, содержимое определялось как «Водка „Родники Сибири“».

При попытке сбыть одну из сомнительных бутылок за 100 рублей женщину задержали. Как выяснила экспертиза, содержимое стеклотары не соответствовало информации на этикетке. Этилового спирта оказалось на 6,8% меньше минимально допустимого значения, а вот вредных веществ, наоборот, в четыре раза больше.

Суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей.