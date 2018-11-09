Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.11.2018 Пятница 11:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области женщина торговала алкоголем, опасным для жизни

В Орловской области женщина торговала алкоголем, опасным для жизни

Версия для печати

09.11.2018

Суд Ливенского района признал местную жительницу виновной в сбыте спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья. Об этом сообщает «Орёлград».

В июле этого года орловчанка приобрела у неустановленного лица 10 стеклянных бутылок ёмкостью по полтора литра. За каждую было заплачено всего по 75 рублей. Тем не менее, на этикетках, наклеенных на бутылки, содержимое определялось как «Водка „Родники Сибири“».

При попытке сбыть одну из сомнительных бутылок за 100 рублей женщину задержали. Как выяснила экспертиза, содержимое стеклотары не соответствовало информации на этикетке. Этилового спирта оказалось на 6,8% меньше минимально допустимого значения, а вот вредных веществ, наоборот, в четыре раза больше.

Суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсудпреступлениеЛивенский район

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50407

Добавил новость: 

Другие новости раздела

09.11.2018

Владимир Путин поздравил жителей Орловской области с юбилеем Тургенева

09.11.2018

До конца этого месяца в Орле ограничен проезд по Карачевской и Комсомольской

09.11.2018

В Орле пройдёт турнир по бочче

09.11.2018

Посетитель выбил ногами автоматическую дверь в торговом центре

09.11.2018

Этой ночью в деревне под Орлом горели семь автомобилей

$ USD66.2155(+0.12)09.11
€ EUR75.6711(-0.01)09.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online