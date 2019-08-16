В Орловской области здание библиотеки ремонтировали нелегалы

Верховский районный суд приговорил гражданина Узбекистана к штрафу в 30 тысяч рублей. Мужчина поплатился за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России.

Иностранец использовал в качестве разнорабочих двух своих сограждан. При этом он знал, что они уклоняются от выезда за пределы России и не имеют разрешений на работу в стране. Однако он предоставлял им работу и выплачивал зарплату, а также обеспечивал временную жилплощадь.

Граждане другого государства работали в ООО «Лига-строй» и ремонтировали фасад здания библиотеки Верховского района. Об этом сообщается на сайте суда.