В Орловской области здание библиотеки ремонтировали нелегалы
16.08.2019
Верховский районный суд приговорил гражданина Узбекистана к штрафу в 30 тысяч рублей. Мужчина поплатился за организацию незаконного пребывания иностранных граждан в России.
Иностранец использовал в качестве разнорабочих двух своих сограждан. При этом он знал, что они уклоняются от выезда за пределы России и не имеют разрешений на работу в стране. Однако он предоставлял им работу и выплачивал зарплату, а также обеспечивал временную жилплощадь.
Граждане другого государства работали в ООО «Лига-строй» и ремонтировали фасад здания библиотеки Верховского района. Об этом сообщается на сайте суда.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56661
Другие новости раздела
$ USD65.8907(+0.69)16.08
€ EUR73.455(+0.55)16.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?