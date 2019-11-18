В Орловской области завершился региональный этап всероссийского конкурс православной иконописи осужденных «Канон»
18.11.2019
Лучшие художественные работы уже отправлены в Москву.
Самыми запоминающимися стали иконы, написанные осужденными исправительной колонии № 6 и шаховской колонии-поселения № 3. На своих работах участники конкурса изобразили святых великих князей и полководцев, защищавших православие и Отечество от завоевателей.
Православный конкурс для осужденных «Канон» проходит с 2013 года. Его организаторы Синодальный отдел по тюремному служению РПЦ и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
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