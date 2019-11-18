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  3. В Орловской области завершился региональный этап всероссийского конкурс православной иконописи осужденных «Канон»

В Орловской области завершился региональный этап всероссийского конкурс православной иконописи осужденных «Канон»

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18.11.2019

Лучшие художественные работы уже отправлены в Москву.

Самыми запоминающимися стали иконы, написанные осужденными исправительной колонии № 6 и шаховской колонии-поселения № 3. На своих работах участники конкурса изобразили святых великих князей и полководцев, защищавших православие и Отечество от завоевателей.

Православный конкурс для осужденных «Канон» проходит с 2013 года. Его организаторы Синодальный отдел по тюремному служению РПЦ и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

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