В Орловской области завершился региональный этап всероссийского конкурс православной иконописи осужденных «Канон»

Лучшие художественные работы уже отправлены в Москву.

Самыми запоминающимися стали иконы, написанные осужденными исправительной колонии № 6 и шаховской колонии-поселения № 3. На своих работах участники конкурса изобразили святых великих князей и полководцев, защищавших православие и Отечество от завоевателей.

Православный конкурс для осужденных «Канон» проходит с 2013 года. Его организаторы Синодальный отдел по тюремному служению РПЦ и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).