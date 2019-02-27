В Орловской области завершилось следствие по делу о поножовщине во Мценском районе
27.02.2019
Об этом сообщили в Следственном комитете.
Преступление произошло в октябре минувшего года. Как установило следствие, 30-летний житель района, находясь в гостях у 67-летнего односельчанина, ударил его ножом в сердце. В этот момент мужчины распивали спиртное. Пострадавший скончался на месте.
После этого обвиняемый скрылся, однако был задержан через двое суток.
Дело направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением для рассмотрения по существу.
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