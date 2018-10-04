В Орловской области завершились мероприятия Всероссийской тренировки по гражданской обороне

На последнем этапе учений участники отрабатывали сценарий ликвидации последствий условной аварии на Орловской ТЭЦ. Со своей задачей они справились.

Последствия условного ЧС ликвидировали в кратчайшие сроки.

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.