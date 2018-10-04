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Орел04.10.2018 Четверг 13:29
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  3. В Орловской области завершились мероприятия Всероссийской тренировки по гражданской обороне

В Орловской области завершились мероприятия Всероссийской тренировки по гражданской обороне

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04.10.2018

На последнем этапе учений участники отрабатывали сценарий ликвидации последствий условной аварии на Орловской ТЭЦ. Со своей задачей они справились.

Последствия условного ЧС ликвидировали в кратчайшие сроки.

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

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