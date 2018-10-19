В Орловской области завершены 98% дорожных работ, запланированных на текущий год
19.10.2018
Такую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков.
Заявление было сделано на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника дорожного хозяйства.
Также губернатор отметил, что в текущем году Дорожный фонд области увеличился на 20% и достиг объёма в 4 миллиарда 600 миллионов рублей.
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