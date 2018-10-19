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Орел19.10.2018 Пятница 12:28
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  3. В Орловской области завершены 98% дорожных работ, запланированных на текущий год

В Орловской области завершены 98% дорожных работ, запланированных на текущий год

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19.10.2018

Такую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков.

Заявление было сделано на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника дорожного хозяйства.

Также губернатор отметил, что в текущем году Дорожный фонд области увеличился на 20% и достиг объёма в 4 миллиарда 600 миллионов рублей.

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