В Орловской области завершены 98% дорожных работ, запланированных на текущий год

Такую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков.

Заявление было сделано на торжественном мероприятии, посвящённом Дню работника дорожного хозяйства.

Также губернатор отметил, что в текущем году Дорожный фонд области увеличился на 20% и достиг объёма в 4 миллиарда 600 миллионов рублей.