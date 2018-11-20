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В Орловской области завершено расследование тяжёлого несчастного случая на производстве

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20.11.2018

Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области.

Несчастный случай произошёл на территории ООО «Залегощенский сахарный завод». Слесарь-ремонтник, выполнявший свои обязанности в отделении сушки сырого сахара, получил тяжёлую травму правой руки.

Как выяснилось, мужчина следил за конвейером и увидел, что лента уходит в сторону. Причиной был сахар, налипший на барабан. Слесарь не стал останавливать конвейер, а попытался очистить ленту ножом прямо во время работы. В результате его руку зажало между лентой и барабаном.

В инспекции отметили, что по результатам проверки выдано предписание, а виновные юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьнесчастный случай

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