В Орловской области завершено расследование тяжёлого несчастного случая на производстве

Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области.

Несчастный случай произошёл на территории ООО «Залегощенский сахарный завод». Слесарь-ремонтник, выполнявший свои обязанности в отделении сушки сырого сахара, получил тяжёлую травму правой руки.

Как выяснилось, мужчина следил за конвейером и увидел, что лента уходит в сторону. Причиной был сахар, налипший на барабан. Слесарь не стал останавливать конвейер, а попытался очистить ленту ножом прямо во время работы. В результате его руку зажало между лентой и барабаном.

В инспекции отметили, что по результатам проверки выдано предписание, а виновные юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности.