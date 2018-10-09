В этом эпидемиологическом сезоне в Орловской области зарегистрировано 10 случаев заболеваемости клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи отмечают, что объём работ по дезинсекции оказался выше, чем в минувшем году.

Специальными препаратами обработали 337 гектар. На это потребовалось около миллиона рублей.

Несмотря на то, что массовых прививок против клещевого энцефалита в области не проводится, во внеочередном порядке от этой болезни были привиты семеро жителей региона, в том числе несколько несовершеннолетних.