В Орловской области зарегистрировано 10 случаев заболеваемости клещевым боррелиозом
09.10.2018
В этом эпидемиологическом сезоне в Орловской области зарегистрировано 10 случаев заболеваемости клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Санитарные врачи отмечают, что объём работ по дезинсекции оказался выше, чем в минувшем году.
Специальными препаратами обработали 337 гектар. На это потребовалось около миллиона рублей.
Несмотря на то, что массовых прививок против клещевого энцефалита в области не проводится, во внеочередном порядке от этой болезни были привиты семеро жителей региона, в том числе несколько несовершеннолетних.
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