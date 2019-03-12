В Орловской области зарегистрирован ещё один случай кори

Заболевание диагностировано у жителя Ливен. Об этом сообщает сайт «Уездный город».

32-летний мужчина поступил в инфекционное отделение Ливенской ЦРБ в феврале. Предположительно, заражение произошло за пределами Орловской области, когда орловчанин работал в одном из медицинских учреждений Москвы.

Сейчас врачи выявляют и обследуют всех лиц, которые контактировали с больным.

Ранее вспышка кори произошла в Дмитровском районе. Там опасное инфекционное заболевание диагностировали сразу у 15 человек.