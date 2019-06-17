В Орловской области запущена программа по поддержке предпринимателей «Про100Бизнес»
17.06.2019
Одна из её целей — до конца текущего года обеспечить создание в Орловской области ста или более новых субъектов предпринимательства, на деятельность которых сформирован высокий социальный и экономический запрос. Программа запущена в рамках выполнения задачи по разработке сервисной системы бизнес-стартов, поставленной губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
В Орле программа реализуется администрацией города. В данный момент в областном центре зарегистрировано 16840 хозяйствующих субъектов, в том числе 14721 субъект малого и среднего предпринимательства.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55299
Другие новости раздела
17.06.2019
В Орловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после выпадения трёхлетнего ребёнка из окна
$ USD64.4326(-0.2)15.06
€ EUR72.6993(-0.31)15.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?