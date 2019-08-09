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Орел09.08.2019 Пятница 09:08
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В Орловской области заметно выросла заболеваемость ВИЧ

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08.08.2019

В июне зарегистрировано 32 новых случая инфицирования. По сравнению с тем же месяцем минувшего года прирост составил 39%. Об этом сообщает портал «Вечерний Орёл», ссылаясь на данные Орловского центра СПИД.

Всего на 1 марта текущего года ВИЧ диагностирован у 0,3% населения Орловской области или примерно у 2300 человек.

Теги:ОрёлОрловская область

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