В Орловской области задержаны подозреваемые в краже запчастей стоимостью примерно 315 тысяч рублей

Преступление произошло в Болховском районе.

Как сообщили в Управлении МВД, в полицию обратился фермер, у которого периодически, начиная с лета этого года, начали пропадать запчасти к сельхозтехнике. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования двух подозреваемых задержали с поличным. Мужчины выносили из ангара коробку передач к трактору МТЗ. Подозреваемые оказались местными жителями.

Общая сумма ущерба, причинённая аграрию, оценивается примерно в 315 тысяч рублей.