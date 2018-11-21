В Орловской области задержаны подозреваемые в краже запчастей стоимостью примерно 315 тысяч рублей
21.11.2018
Преступление произошло в Болховском районе.
Как сообщили в Управлении МВД, в полицию обратился фермер, у которого периодически, начиная с лета этого года, начали пропадать запчасти к сельхозтехнике. Было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования двух подозреваемых задержали с поличным. Мужчины выносили из ангара коробку передач к трактору МТЗ. Подозреваемые оказались местными жителями.
Общая сумма ущерба, причинённая аграрию, оценивается примерно в 315 тысяч рублей.
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