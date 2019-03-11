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  3. В Орловской области задержан подозреваемый в смертельном избиении и ограблении

В Орловской области задержан подозреваемый в смертельном избиении и ограблении

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11.03.2019

Мужчина проходит подозреваемым по делу, которое возбуждено по статьям Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Грабёж».

Преступления произошли 7 марта в Малоархангельском районе в деревне Кобзево. В частном доме нашли тело 80-летнего хозяина с признаками насильственной смерти. Дом погибшего был ограблен.

Как сообщает Следственный комитет, в этот же день задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний житель того же села. Мужчина признал вину и объяснил, что избил и ограбил земляка после совместного распития алкогольных напитков.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Теги:ОрёлОрловская область

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