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В Орловской области задержан подозреваемый в двойном угоне автомобилей

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13.05.2019

Два однотипных преступления произошли в Урицком районе в посёлке Нарышкино в одну и ту же ночь. Нарушитель вскрыл «семёрку», припаркованную у многоквартирного дома, завёл автомобиль и уехал на окраину. Там он бросил чужое авто. Затем его заинтересовал ещё один чужой автомобиль — «ВАЗ 2101». Его постигла та же участь. Преступник неправомерно завладел машиной, использовал её, а затем бросил.

«По горячим следам» полиция установила подозреваемого. Как сообщает Управление МВД, им оказался местный житель 1996 года рождения. Орловчанин признался в причастности к противоправным деяниям. В его отношении возбуждены два уголовных дела. Подозреваемый отпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

Теги:ОрёлОрловская область

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