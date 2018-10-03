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Орел03.10.2018 Среда 11:53
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  3. В Орловской области за уклонение от призыва на военную службу объявлены в розыск примерно 300 человек

В Орловской области за уклонение от призыва на военную службу объявлены в розыск примерно 300 человек

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03.10.2018

Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В розыскных мероприятиях участвуют органы прокуратуры и МВД.

Всего этой осенью на срочную службу в вооружённые силы Российской Федерации из Орловской области призовут примерно 600 человек.

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