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Орел19.11.2018 Понедельник 11:38
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В Орловской области за один день сгорели два автомобиля

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19.11.2018

Оба ЧП произошли в субботу 17 ноября. Об этом сообщили в Управлении МЧС.

В 11:37 поступил сигнал о пожаре в Залегощенском районе в деревне Алёшня. Здесь загорелся УАЗ «Патриот». Автомобиль выгорел на площади 5 квадратных метров.

В 13:57 сообщили о ЧП в Орловском районе в деревне Ивановское. Горел «иностранец» Chery Amulet. Этой машине повезло меньше — автомобиль выгорел полностью.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьЧПпожаравтомобили

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