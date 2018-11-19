В Орловской области за один день сгорели два автомобиля

Оба ЧП произошли в субботу 17 ноября. Об этом сообщили в Управлении МЧС.

В 11:37 поступил сигнал о пожаре в Залегощенском районе в деревне Алёшня. Здесь загорелся УАЗ «Патриот». Автомобиль выгорел на площади 5 квадратных метров.

В 13:57 сообщили о ЧП в Орловском районе в деревне Ивановское. Горел «иностранец» Chery Amulet. Этой машине повезло меньше — автомобиль выгорел полностью.