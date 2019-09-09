В Орловской области «японцы» не поделили дорогу

Столкновение с участием иномарок японского производства случилось 8 сентября в 15 часов 20 минут на трассе «Крым» на 407 километре (на территории Кромского района). Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Предварительно установлено, что авария произошла на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Минивэн Mitsubishi Delica (под управлением водителя 1999 года рождения) ехал по второстепенной дороге, Toyota Corolla (под управлением водителя 1997 года рождения) — по главной. Первая машина не уступила дорогу второй.

Итогом стало столкновение. В результате этого ДТП водитель Toyota получил телесные повреждения.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области