В Орловской области выявили партию некачественных семян весом в 10 тонн
20.02.2019
Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.
Партия семян пырея ползучего (сизого) не соответствовала нормативным документам по чистоте и содержанию семян сорных растений. Исследования проводились в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.
Всего в январе этого года в лаборатории проверили на посевные качества 30 партий посевного материала.
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