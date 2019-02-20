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  3. В Орловской области выявили партию некачественных семян весом в 10 тонн

В Орловской области выявили партию некачественных семян весом в 10 тонн

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20.02.2019

Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Партия семян пырея ползучего (сизого) не соответствовала нормативным документам по чистоте и содержанию семян сорных растений. Исследования проводились в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

Всего в январе этого года в лаборатории проверили на посевные качества 30 партий посевного материала.

Теги:ОрёлОрловская область

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