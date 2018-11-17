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В Орловской области выявили «беспрецедентное» хищение зерна из федерального фонда

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16.11.2018

«Объединённая зерновая компания» выявила в Орловской области факт хищения зерна федерального интервенционного фонда в объеме 19,035 тысячи тонн на сумму 202,284 миллиона рублей.

Об этом говорится в официальном сообщении компании, где хищение названо «беспрецендентным».

Факт был установлен в ходе проверки АО «Орловская хлебная база № 36» «ОЗК» совместно с представителями АО «Россельхозбанк», Генеральной прокуратуры РФ и сотрудниками УМВД России по г. Орлу.

По факту выявленного хищения в особо крупных размерах Следственным управлением УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьзерноАПК

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