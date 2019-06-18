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  3. В Орловской области выросло число «стобалльников» на ЕГЭ по истории и химии

В Орловской области выросло число «стобалльников» на ЕГЭ по истории и химии

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18.06.2019

Региональный Центр Оценки Качества Образования подвёл итоги обязательного Единого Государственного Экзамена по математике профильного уровня и ЕГЭ по выбору по химии и истории.

В целом РЦОКО отмечает положительную динамику — снижение неудовлетворительных результатов и рост высокобалльных и стобалльных результатов. На экзамене по математике зарегистрирован один максимальный результат. Его показал выпускник школы № 29 города Орла Андрей Привалов.

На ЕГЭ по истории и химии в этом году зарегистрировано 11 стобалльных результатов (3 на экзамене по истории и 8 на экзамене по химии).

Теги:ОрёлОрловская область

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