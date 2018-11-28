В Орловской области выросли доходы и расходы

Таковы итоги исполнения регионального бюджета за январь-сентябрь текущего года.

Доходы областной казны составили 23,07 миллиарда рублей (по сравнению с аналогичным периодом минувшего года их рост оказался равен 16,4%). Расходы составили 23,59 миллиардов (и выросли на 12,7%).

Таким образом бюджет оказался исполнен с дефицитом, однако рост доходов был интенсивнее роста расходов.

Законопроект об исполнении бюджета Орловской области за девять месяцев 2018 года обсудят на сессии Областного совета в эту пятницу.