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Орел28.11.2018 Среда 11:48
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В Орловской области выросли доходы и расходы

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28.11.2018

Таковы итоги исполнения регионального бюджета за январь-сентябрь текущего года.

Доходы областной казны составили 23,07 миллиарда рублей (по сравнению с аналогичным периодом минувшего года их рост оказался равен 16,4%). Расходы составили 23,59 миллиардов (и выросли на 12,7%).

Таким образом бюджет оказался исполнен с дефицитом, однако рост доходов был интенсивнее роста расходов.

Законопроект об исполнении бюджета Орловской области за девять месяцев 2018 года обсудят на сессии Областного совета в эту пятницу.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьбюджетОблсовет

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