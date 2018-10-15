В Орловской области выросла преступность
15.10.2018
В период с января по сентябрь включительно зафиксировано повышение на 2%.
Соответствующая статистика размещена на сайте Орёлстата.
В частности, в этот период выросло число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 18%), грабежей (на 14%), фактов мошенничества (на 11%).
В то же время в области стали реже убивать людей и угонять транспортные средства.
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