В Орловской области выросла преступность

В период с января по сентябрь включительно зафиксировано повышение на 2%.

Соответствующая статистика размещена на сайте Орёлстата.

В частности, в этот период выросло число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 18%), грабежей (на 14%), фактов мошенничества (на 11%).

В то же время в области стали реже убивать людей и угонять транспортные средства.