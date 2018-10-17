В Орловской области выросла популярность портала «Госуслуги»
17.10.2018
С января по сентябрь текущего года орловцы получили 175 тысяч государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
За такой же период минувшего года количество полученных услуг было в целых четыре раза меньше. Об этом сообщает правительство области.
Сейчас на портале зарегистрированы примерно 67% жителей области.
В электронный вид в нашем регионе переведены 100 региональных и муниципальных услуг. Самые популярные из них — получение паспорта, регистрация транспортных средств, запись в детский сад, получение справки о судимости или ее отсутствии, а также выдача разрешений на строительство.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49916
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