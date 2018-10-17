Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел17.10.2018 Среда 15:54
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области выросла популярность портала «Госуслуги»

В Орловской области выросла популярность портала «Госуслуги»

Версия для печати

17.10.2018

С января по сентябрь текущего года орловцы получили 175 тысяч государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

За такой же период минувшего года количество полученных услуг было в целых четыре раза меньше. Об этом сообщает правительство области.

Сейчас на портале зарегистрированы примерно 67% жителей области.

В электронный вид в нашем регионе переведены 100 региональных и муниципальных услуг. Самые популярные из них — получение паспорта, регистрация транспортных средств, запись в детский сад, получение справки о судимости или ее отсутствии, а также выдача разрешений на строительство.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49916

Добавил новость: 

Другие новости раздела

17.10.2018

В результате теракта в Керчи погибли 10 человек

17.10.2018

Регистрацию для участия в конкурсе "Лидеры России" прошли 73 тысячи человек

17.10.2018

Валентина Матвиенко решила стать наставником в конкурсе "Лидеры России"

17.10.2018

Следственный Комитет проводит проверку в связи с реконструкцией стадиона Ленина

17.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с Министром науки и высшего образования Российской Федерации

$ USD65.4026(-0.13)18.10
€ EUR75.6512(-0.27)18.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online