В Орловской области выросла популярность портала «Госуслуги»

С января по сентябрь текущего года орловцы получили 175 тысяч государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

За такой же период минувшего года количество полученных услуг было в целых четыре раза меньше. Об этом сообщает правительство области.

Сейчас на портале зарегистрированы примерно 67% жителей области.

В электронный вид в нашем регионе переведены 100 региональных и муниципальных услуг. Самые популярные из них — получение паспорта, регистрация транспортных средств, запись в детский сад, получение справки о судимости или ее отсутствии, а также выдача разрешений на строительство.