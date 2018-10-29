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В Орловской области вырастет финансирование программы "Формирование современной городской среды"

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29.10.2018

В следующем году объём федерального финансирования госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» увеличится ещё на 83 миллиона рублей. Это примерно на треть превышает цифры текущего года.

Сегодня такую информацию сообщил руководитель Департамента строительства Орловской области Денис Блохин.

Общий объём федерального финансирования программы в 2019-м составит примерно 240 миллионов. Из регионального бюджета добавят ещё 9 миллионов рублей. Также, по решению губернатора Андрея Клычкова, внушительная сумма в 120 миллионов целенаправленно поступит из Дорожного фонда области на благоустройство дворовых территорий.

Таким образом, всего на реализацию программы потратят целых 369 миллионов.

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