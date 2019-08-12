В Орловской области вырастет доля «малых и средних» предпринимателей-аграриев

До 2024 года планируется вовлечь в субъекты малого и среднего предпринимательства не менее 553 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозпотребкооперативов. Это — основная цель регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», рассчитанного на ближайшие пять лет. Он является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также в Орловской области в сфере сельского хозяйства реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его конечная цель — к концу 2024 года довести объём экспорта продукции АПК из нашего региона до 150 миллиона долларов США в стоимостном выражении.

Как уточнил глава департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков, к концу текущего года необходимо достичь показателя 88 миллионов 800 тысяч долларов США, однако выйти на эти цифры будет несложно. Также Борзенков сообщил, что кроме стран ближнего зарубежья, продукция АПК Орловской области активно поставляется в Китай и Испанию.