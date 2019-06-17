В Орловской области выпал необычно крупный град

Ледяные осадки размером с теннисный мяч выпали в Урицком районе в посёлке Нарышкино 16 июня. По словам очевидцев, осадки выпали в одночасье.

Снимки с места события опубликованы в группе «Нарышкино в движении» «Вконтакте».