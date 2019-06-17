В Орловской области выпал необычно крупный град
17.06.2019
Ледяные осадки размером с теннисный мяч выпали в Урицком районе в посёлке Нарышкино 16 июня. По словам очевидцев, осадки выпали в одночасье.
Снимки с места события опубликованы в группе «Нарышкино в движении» «Вконтакте».
Короткая ссылка obl1.ru/~/55316
Другие новости раздела
17.06.2019
В Орле росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в нападении на фельдшера «Скорой помощи»
17.06.2019
УК «Зелёная роща» призвала хозяйствующие субъекты заключать с перевозчиками отдельные соглашения на вывоз строительных отходов
17.06.2019
Правительство Орловской области уточнило параметры мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
$ USD64.3187(-0.11)18.06
€ EUR72.1077(-0.59)18.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?