В Орловской области выпал аномальный град
17.05.2019
Сообщается, что град выпал 15 мая в Новосильском районе на территории Глубковского сельского поселения. Градины отличались особо крупным размеров. Максимальная глубина общего слоя выпавших осадков составила примерно 20 сантиметров.
Фотографии и видео с места событий публикуют «Орловские новости».
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