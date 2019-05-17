В Орловской области выпал аномальный град

Сообщается, что град выпал 15 мая в Новосильском районе на территории Глубковского сельского поселения. Градины отличались особо крупным размеров. Максимальная глубина общего слоя выпавших осадков составила примерно 20 сантиметров.

Фотографии и видео с места событий публикуют «Орловские новости».