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Орел17.05.2019 Пятница 13:25
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В Орловской области выпал аномальный град

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17.05.2019

Сообщается, что град выпал 15 мая в Новосильском районе на территории Глубковского сельского поселения. Градины отличались особо крупным размеров. Максимальная глубина общего слоя выпавших осадков составила примерно 20 сантиметров.

Фотографии и видео с места событий публикуют «Орловские новости».

Теги:ОрёлОрловская область

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