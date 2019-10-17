В Орловской области вынесен приговор по резонансному делу
17.10.2019
Преступление произошло в Должанском районе в минувшем году. Ранее судимый мужчина избил свою 80-летнюю мать. Пострадавшая перестала подавать явные признаки жизни. Орловчанин, решив, что она умерла, попытался скрыть следы своего поступка, и перенёс мать в холодный сарай. Здесь пенсионерка скончалась от переохлаждения.
В итоге жителя области признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Наказанием стали 6 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.
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