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Орел17.10.2019 Четверг 13:28
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В Орловской области вынесен приговор по резонансному делу

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17.10.2019

Преступление произошло в Должанском районе в минувшем году. Ранее судимый мужчина избил свою 80-летнюю мать. Пострадавшая перестала подавать явные признаки жизни. Орловчанин, решив, что она умерла, попытался скрыть следы своего поступка, и перенёс мать в холодный сарай. Здесь пенсионерка скончалась от переохлаждения.

В итоге жителя области признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Наказанием стали 6 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.

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