В Орловской области выбрали "Тургеневскую девушку"
22.10.2018
Завершился Межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка — 2018». В год юбилея Тургенева его победительницей стала Дарья Кирюхина — студентка Орловского аграрного университета.
Также жюри определило других победительниц в отдельных номинациях.
Финал конкурса состоялся в театре имени Тургенева.
За титул боролись 10 участниц из Орловской, Брянской и Липецкой областей. Они декламировали отрывки из произведений классика на иностранном языке, подготовили выступления в музыкальной гостиной, а также «визитные карточки» в виде видеороликов.
В этом году конкурс проводился в четырнадцатый раз.
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