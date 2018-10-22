В Орловской области выбрали "Тургеневскую девушку"

Завершился Межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка — 2018». В год юбилея Тургенева его победительницей стала Дарья Кирюхина — студентка Орловского аграрного университета.

Также жюри определило других победительниц в отдельных номинациях.

Финал конкурса состоялся в театре имени Тургенева.

За титул боролись 10 участниц из Орловской, Брянской и Липецкой областей. Они декламировали отрывки из произведений классика на иностранном языке, подготовили выступления в музыкальной гостиной, а также «визитные карточки» в виде видеороликов.

В этом году конкурс проводился в четырнадцатый раз.