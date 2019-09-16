Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.09.2019 Понедельник 13:31
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области выбрали самые перспективные инициативы

В Орловской области выбрали самые перспективные инициативы

Версия для печати

16.09.2019

Организаторы конкурса «Молодые кадры Орловщины» определили пять лучших индивидуальных проектов.

Первое место занял проект Екатерины Омельченко «Система поддержки детей с нарушениями развития в Орловской области», далее следуют Анастасия Пилипенко с проектом «Центр поддержки молодых специалистов» и Евгений Борисов с проектом «Драйвер развития малого города: проведение колокольных и музыкальных фестивалей в Болхове». На четвёртом месте — Маргарита Сагина и проект «Моя профессия — мой выбор». Пятую позицию заняли проекты Алексея Козеева и Екатерины Дорохиной «Раздельный сбор отходов на территории Орловской области» и «Раздельный сбор пластиковых отходов в Орловской области».

В полуфинал конкурса вышли 30 участников, которых поделили на 5 команд. В финале команды будут работать над «пятёркой» лучших индивидуальных проектов. Команду-победителя назовут 15 ноября.

Конкурс проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Теги:Орловская областьмолодые кадры ОрловщиныГубернатор Орловской областиАндрей Клычков

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57226

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.09.2019

«Яндекс.Такси» попало в серьёзное ДТП в Орле

16.09.2019

В Орловской области сосчитали «кайфовых» водителей

16.09.2019

Орловчанин, подозреваемый в нестандартном убийстве, признал вину

16.09.2019

Победитель орловских выборов окончательно оформил новый статус

16.09.2019

Орловчане высказались против «четырёхдневки»

$ USD64.4711(-0.72)14.09
€ EUR71.5307(-0.3)14.09

Наш опрос

Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online