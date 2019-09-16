В Орловской области выбрали самые перспективные инициативы

Организаторы конкурса «Молодые кадры Орловщины» определили пять лучших индивидуальных проектов.

Первое место занял проект Екатерины Омельченко «Система поддержки детей с нарушениями развития в Орловской области», далее следуют Анастасия Пилипенко с проектом «Центр поддержки молодых специалистов» и Евгений Борисов с проектом «Драйвер развития малого города: проведение колокольных и музыкальных фестивалей в Болхове». На четвёртом месте — Маргарита Сагина и проект «Моя профессия — мой выбор». Пятую позицию заняли проекты Алексея Козеева и Екатерины Дорохиной «Раздельный сбор отходов на территории Орловской области» и «Раздельный сбор пластиковых отходов в Орловской области».

В полуфинал конкурса вышли 30 участников, которых поделили на 5 команд. В финале команды будут работать над «пятёркой» лучших индивидуальных проектов. Команду-победителя назовут 15 ноября.

Конкурс проводится по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.