В Орловской области выбрали «Самого внимательного читателя»

Победителей конкурса с таким названием наградили на торжественной церемонии в театре «Русский стиль».

Сам конкурс проходил в библиотеке Бунина. Участникам предложили письменно ответить на 40 вопросов. В этом году темой для вопросов стали произведения Чехова — рассказы «Дама с собачкой», «О любви», «Драма на охоте» и «Иванов».

Первое место заняла Анастасия Исаева из Болхова. Она же стала «самым внимательным читателем» минувшего года. На этот раз Исаева набрала 77 баллов — это наивысший результат за всю историю конкурса в Орловской области.

Второе и третьи места заняли Полина Иванова (Болхов) и Ульяна Попова (Орёл).