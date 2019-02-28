В Орловской области выбрали «Самого внимательного читателя»
28.02.2019
Победителей конкурса с таким названием наградили на торжественной церемонии в театре «Русский стиль».
Сам конкурс проходил в библиотеке Бунина. Участникам предложили письменно ответить на 40 вопросов. В этом году темой для вопросов стали произведения Чехова — рассказы «Дама с собачкой», «О любви», «Драма на охоте» и «Иванов».
Первое место заняла Анастасия Исаева из Болхова. Она же стала «самым внимательным читателем» минувшего года. На этот раз Исаева набрала 77 баллов — это наивысший результат за всю историю конкурса в Орловской области.
Второе и третьи места заняли Полина Иванова (Болхов) и Ульяна Попова (Орёл).
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