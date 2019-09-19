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В Орловской области выбрали лучшую диспетчерскую службу

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19.09.2019

Итоги оценки служб на соответствие национальному стандарту подвели на областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Заседание провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований региона оценивались по восьми критериям. В итоге первое место заняла ЕДДС областного центра (77 баллов), второе — служба Ливен (74), третье разделили ЕДСС Мценска и ЕДСС Залегощенского района, набравшие по 72 балла.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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