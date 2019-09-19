В Орловской области выбрали лучшую диспетчерскую службу
19.09.2019
Итоги оценки служб на соответствие национальному стандарту подвели на областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Заседание провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований региона оценивались по восьми критериям. В итоге первое место заняла ЕДДС областного центра (77 баллов), второе — служба Ливен (74), третье разделили ЕДСС Мценска и ЕДСС Залегощенского района, набравшие по 72 балла.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57302
Другие новости раздела
19.09.2019
«Семёрка» принесла орловчанину несчастье
$ USD64.429(+0.31)19.09
€ EUR71.2391(+0.64)19.09
Наш опрос
Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.