В Орловской области выбрали лучшую диспетчерскую службу

Итоги оценки служб на соответствие национальному стандарту подвели на областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Заседание провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований региона оценивались по восьми критериям. В итоге первое место заняла ЕДДС областного центра (77 баллов), второе — служба Ливен (74), третье разделили ЕДСС Мценска и ЕДСС Залегощенского района, набравшие по 72 балла.