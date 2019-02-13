В Орловской области выберут «Детский сад года»
13.02.2019
Приём заявок на участие в конкурсе стартует 20 февраля и завершится 1 марта. Дошкольные образовательные организации могут обращаться по этому поводу в региональный Институт развития образования.
Коллективы детских садов-победителей наградят почётными грамотами губернатора Орловской области.
В минувшем году среди городских садиков лучшим стал сад № 79 Орла, а среди сельских учреждений — отделение по дошкольному образованию № 3 Знаменской средней школы Орловского района.
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