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В Орловской области выберут «Детский сад года»

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13.02.2019

Приём заявок на участие в конкурсе стартует 20 февраля и завершится марта. Дошкольные образовательные организации могут обращаться по этому поводу в региональный Институт развития образования.

Коллективы детских садов-победителей наградят почётными грамотами губернатора Орловской области.

В минувшем году среди городских садиков лучшим стал сад № 79 Орла, а среди сельских учреждений — отделение по дошкольному образованию № 3 Знаменской средней школы Орловского района.

Теги:ОрёлОрловская область

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