В Орловской области выберут «Детский сад года»

Приём заявок на участие в конкурсе стартует 20 февраля и завершится 1 марта. Дошкольные образовательные организации могут обращаться по этому поводу в региональный Институт развития образования.

Коллективы детских садов-победителей наградят почётными грамотами губернатора Орловской области.

В минувшем году среди городских садиков лучшим стал сад № 79 Орла, а среди сельских учреждений — отделение по дошкольному образованию № 3 Знаменской средней школы Орловского района.