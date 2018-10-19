Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.10.2018 Пятница 17:03
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области введён в обращение еще один почтовый штемпель, посвящённый юбилею Тургенева

В Орловской области введён в обращение еще один почтовый штемпель, посвящённый юбилею Тургенева

Версия для печати

19.10.2018

Это уже третий такой предмет. Однако предыдущие были изготовлены только для центрального городского почтового отделения, а новый штемпель — специально для отделения почты в Спасском-Лутовиново, родовом поместье писателя.

Как уточнили в Управлении Федеральной Почтовой Службы по Орловской области, штемпель с переводной датой будет использоваться в Спасском до конца этого года.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50003

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.10.2018

Заплатить за проезд с помощью карты в Орле можно на восьми маршрутах

19.10.2018

В Орле пройдёт Форум-фестиваль добровольческих инициатив

19.10.2018

В Орле во время «тихого часа» попытались обокрасть детский сад

19.10.2018

Завтра в Урицком районе посадят 3000 дубов

19.10.2018

Житель города Ливны отсудил у салона связи 72 тысячи 600 рублей

$ USD65.814(+0.09)20.10
€ EUR75.3241(-0.25)20.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online