В Орловской области введён в обращение еще один почтовый штемпель, посвящённый юбилею Тургенева

Это уже третий такой предмет. Однако предыдущие были изготовлены только для центрального городского почтового отделения, а новый штемпель — специально для отделения почты в Спасском-Лутовиново, родовом поместье писателя.

Как уточнили в Управлении Федеральной Почтовой Службы по Орловской области, штемпель с переводной датой будет использоваться в Спасском до конца этого года.