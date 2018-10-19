В Орловской области введён в обращение еще один почтовый штемпель, посвящённый юбилею Тургенева
19.10.2018
Это уже третий такой предмет. Однако предыдущие были изготовлены только для центрального городского почтового отделения, а новый штемпель — специально для отделения почты в Спасском-Лутовиново, родовом поместье писателя.
Как уточнили в Управлении Федеральной Почтовой Службы по Орловской области, штемпель с переводной датой будет использоваться в Спасском до конца этого года.
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