В Орловской области введён карантин по бешеству

Эпизоотическим очагом по бешенству животных признано село Бунино Урицкого района. В угрожаемой зоне радиусом 1 километр оказалась деревня Елагинские дворы.

Указ о принятии необходимых мер подписал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. К ним относится дезинфекция территории и вакцинация животных, а также разъяснительная работа среди местного населения.

Карантин снимут через 2 месяца после регистрации последнего случая заболевания.

Причиной введения карантина стало обнаружение бешеной лисы. Животное находилось в Бунино на территории частного подворья.