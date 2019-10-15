В Орловской области введён карантин по бешеству
15.10.2019
Эпизоотическим очагом по бешенству животных признано село Бунино Урицкого района. В угрожаемой зоне радиусом 1 километр оказалась деревня Елагинские дворы.
Указ о принятии необходимых мер подписал первый заместитель губернатора Орловской области Вадим Соколов. К ним относится дезинфекция территории и вакцинация животных, а также разъяснительная работа среди местного населения.
Карантин снимут через 2 месяца после регистрации последнего случая заболевания.
Причиной введения карантина стало обнаружение бешеной лисы. Животное находилось в Бунино на территории частного подворья.
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