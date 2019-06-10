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  3. В Орловской области впервые в истории выпускник сдал ЕГЭ по китайскому языку

В Орловской области впервые в истории выпускник сдал ЕГЭ по китайскому языку

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10.06.2019

В этом году Единый Государственный Экзамен по данному иностранному языку проводился впервые. В нашем регионе его выбрал один человек.

Испытания состоялись 8 июня. О результатах станет известно до 24 июня. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования.

5 выпускников школ Орловской области, сдававших ЕГЭ по иностранному языку, выбрали французский, ещё 6 — немецкий. Остальные 289 экзаменуемых предпочли английский язык.

Данный экзамен не относится к обязательным ЕГЭ, а сдаётся по выбору выпускника.

Теги:ОрёлОрловская область

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