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Орел15.02.2019 Пятница 12:07
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  3. В Орловской области возьмут под жёсткий контроль рост тарифов на электричество

В Орловской области возьмут под жёсткий контроль рост тарифов на электричество

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15.02.2019

Соответствующее соглашение подписано в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума губернатором Орловской области Андреем Клычковым и гендиректором «МРСК Центра» Игорем Маковским.

Планируется реализация мероприятий по модернизации и цифровизации электросетевого комплекса региона в рамках долгосрочного тарифного регулирования. ПАО «МРСК Центра» планирует потратить на это 6,1 миллиарда рублей. Соглашение действует до 31 декабря 2028 года.

Кроме мероприятий по инновационному развитию электросетей, документ предусматривает установку экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочной основе. С 2020 по 2028 год темп роста тарифов на услуги для группы «прочие потребители» составит 3% и не будет расти.

Теги:ОрёлОрловская областьэлектроэнергиягубернаторКлычков

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