В Орловской области возбуждено уголовное дело в связи со служебным подлогом при проверке пожарной безопасности
09.11.2018
Об этом информирует прокуратура.
Дело возбуждено в связи с фактом, выявленным в ходе проверки Мценской межрайонной прокуратуры.
Проверка установила, что сотрудники местного отдела надзорной деятельности Управления МЧС внесли в акт проверки одного из ИП заведомо ложные сведения. Они касались устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности.
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