В Орловской области возбуждено уголовное дело в связи со служебным подлогом при проверке пожарной безопасности

Об этом информирует прокуратура.

Дело возбуждено в связи с фактом, выявленным в ходе проверки Мценской межрайонной прокуратуры.

Проверка установила, что сотрудники местного отдела надзорной деятельности Управления МЧС внесли в акт проверки одного из ИП заведомо ложные сведения. Они касались устранения нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности.