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  3. В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту расстрела бродячих собак

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту расстрела бродячих собак

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15.07.2019

Дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». За расследованием следят прокуратура Орловского района и отдел собственной безопасности Управления МВД по Орловской области. Об этом информирует группа «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» «Вконтакте».

Несколько инцидентов произошли в селе Крутая Гора на днях. Очевидцы сообщили зоозащитникам, что неизвестный мужчина застрелил двух бродячих псов. Преступник передвигался на машине. После этого в УМВД начали проводить проверку.

Теги:ОрёлОрловская область

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