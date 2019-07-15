В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту расстрела бродячих собак

Дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». За расследованием следят прокуратура Орловского района и отдел собственной безопасности Управления МВД по Орловской области. Об этом информирует группа «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» «Вконтакте».

Несколько инцидентов произошли в селе Крутая Гора на днях. Очевидцы сообщили зоозащитникам, что неизвестный мужчина застрелил двух бродячих псов. Преступник передвигался на машине. После этого в УМВД начали проводить проверку.