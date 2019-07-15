В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту расстрела бродячих собак
15.07.2019
Дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». За расследованием следят прокуратура Орловского района и отдел собственной безопасности Управления МВД по Орловской области. Об этом информирует группа «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» «Вконтакте».
Несколько инцидентов произошли в селе Крутая Гора на днях. Очевидцы сообщили зоозащитникам, что неизвестный мужчина застрелил двух бродячих псов. Преступник передвигался на машине. После этого в УМВД начали проводить проверку.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55987
Другие новости раздела
$ USD62.828(-0.19)16.07
€ EUR70.8574(-0.15)16.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?