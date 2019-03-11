В Орловской области возбудили дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Барон Мюнхаузен»
11.03.2019
Как сообщает Следственный комитет, орловец подозревается в невыплате заработной платы одному из сотрудников. Задолженность копилась два месяца и составила около 100 тысяч рублей.
Традиционный способ написания данной фамилии в русском языке — «Мюнхгаузен», однако орловское ООО было официально зарегистрировано именно как «Барон Мюнхаузен». Под данным названием в Орле некоторое время работал караоке-бар, которым управляла компания.
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