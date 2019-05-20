В Орловской области Volkswagen Passat сбил пешехода на переходе

ДТП случилось 19 мая в Кромах на улице Карла Маркса на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Пешеход получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в Кромскую районную больницу.