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В Орловской области Volkswagen Passat сбил пешехода на переходе

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20.05.2019

ДТП случилось 19 мая в Кромах на улице Карла Маркса на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Пешеход получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в Кромскую районную больницу.

Теги:ОрёлОрловская область

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