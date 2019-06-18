В Орловской области водитель врезался в дерево

ДТП случилось 17 июня около 15 часов в Орловском районе в посёлке Биофабрика на улице Киреевского у дома № 28. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Водитель автомобиля «ИЖ Ода» (мужчина 1984 года рождения) не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — дерево. По предварительным данным, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

Пострадал пассажир автомобиля. Ему оказали медицинскую помощь.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области