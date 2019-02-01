В Орловской области водитель «Рено Логан» погиб после столкновения с КАМАЗом

ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» на 98 километре накануне около 18 часов.

Как сообщили в Управлении ГИБДД, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Здесь и произошло столкновение.

Водитель «Рено» скончался на месте ещё до прибытия «Скорой помощи». Его пассажир получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка.