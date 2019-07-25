В Орловской области водитель «нанизал» машину на столб

Серьёзное ДТП произошло сегодня примерно в 04:30 на трассе «Орёл — Брянск» на 28 километре (рядом с посёлком Нарышкино). Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. Автомобиль получил значительные повреждения. После мощного удара бетонный столб оказался в середине салона машины.

Водитель и его пассажиры (трое молодых мужчин 1998, 1999 и 2002 годов рождения) доставлены в областную клиническую больницу с многочисленными телесными повреждениями. Чтобы извлечь их из машины, пришлось разрезать её с помощью специальной техники. Об этом информирует Управление МЧС по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники Пожарно-спасательной части № 38, техногенная группа Поисково-спасательной службы, а также работники ГИБДД.