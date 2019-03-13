В Орловской области водитель «Лады» не пропустил «Рено» и получил травмы
13.03.2019
ДТП случилось во Мценске на Московской улице у дома № 15 12 марта в 10:50.
Водитель «Лады Калина», двигаясь в направлении улицы Гагарина, не пропустил «Рено Меган», ехавший по главной дороге.
В результате мужчина, сидевший за рулём отечественной иномарки, получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение на «Скорой Помощи». Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
По факту аварии проводится проверка.
Фото: Управление ГИБДД по Орловской области
Короткая ссылка obl1.ru/~/53401
Другие новости раздела
$ USD65.7674(-0.31)13.03
€ EUR74.0672(-0.22)13.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?