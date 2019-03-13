В Орловской области водитель «Лады» не пропустил «Рено» и получил травмы

ДТП случилось во Мценске на Московской улице у дома № 15 12 марта в 10:50.

Водитель «Лады Калина», двигаясь в направлении улицы Гагарина, не пропустил «Рено Меган», ехавший по главной дороге.

В результате мужчина, сидевший за рулём отечественной иномарки, получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение на «Скорой Помощи». Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

По факту аварии проводится проверка.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области