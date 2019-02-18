В Орловской области во Мценском районе введён карантин по бешенству животных

Проблема выявлена в деревне Карандаково на территории личного хозяйства. Здесь будут проведены специальные противоэпизоотические и профилактические работы. Карантин вводится на два месяца.

Соответствующий указ подписал заместитель председателя правительства Орловской области Николай Злобин.

В опасную пятикилометровую зону по бешенству включён ряд соседних пунктов, а также территории охотничьего хозяйства детского санатория «Орловчанка».