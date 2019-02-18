В Орловской области во Мценском районе введён карантин по бешенству животных
18.02.2019
Проблема выявлена в деревне Карандаково на территории личного хозяйства. Здесь будут проведены специальные противоэпизоотические и профилактические работы. Карантин вводится на два месяца.
Соответствующий указ подписал заместитель председателя правительства Орловской области Николай Злобин.
В опасную пятикилометровую зону по бешенству включён ряд соседних пунктов, а также территории охотничьего хозяйства детского санатория «Орловчанка».
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