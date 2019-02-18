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Орел18.02.2019 Понедельник 12:03
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  3. В Орловской области во Мценске у местного жителя изъяли 13 граммов марихуаны

В Орловской области во Мценске у местного жителя изъяли 13 граммов марихуаны

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18.02.2019

Двое молодых парней привлекли внимание полиции, когда пытались слить бензин из чужой машины. Инспекторы ДПС, осмотрев собственный автомобиль подозрительных молодых людей, нашли там не только канистру с похищенным бензином, но и устройство для употребления наркотиков. Об этом информирует Управление МВД по Орловской области.

В отделении полиции при личном досмотре у одного из парней (21-летнего местного жителя) нашли ещё и свёрток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это 13 целых и 4 сотых граммов марихуаны. В связи с этим в отношении амчанина возбуждено уголовное дело.

По факту хищения бензина проводится проверка.

Теги:ОрёлОрловская область

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