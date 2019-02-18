В Орловской области во Мценске у местного жителя изъяли 13 граммов марихуаны

Двое молодых парней привлекли внимание полиции, когда пытались слить бензин из чужой машины. Инспекторы ДПС, осмотрев собственный автомобиль подозрительных молодых людей, нашли там не только канистру с похищенным бензином, но и устройство для употребления наркотиков. Об этом информирует Управление МВД по Орловской области.

В отделении полиции при личном досмотре у одного из парней (21-летнего местного жителя) нашли ещё и свёрток с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это 13 целых и 4 сотых граммов марихуаны. В связи с этим в отношении амчанина возбуждено уголовное дело.

По факту хищения бензина проводится проверка.